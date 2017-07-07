У Харкові стартував Global Gender Forum

У харківському готелі Kharkov Palace, що належить бізнесменові Олександру Ярославському, в п'ятницю вранці почався I Міжнародний гендерний форум Global Gender Forum.

Захід проводиться вперше, але, за задумом організаторів, має стати постійним майданчиком для спілкування і розвитку лідерських рис українських жінок, а також підтримки їх ділових і громадських ініціатив. Цього року тут збереться понад 300 активних представниць Харківського регіону: підприємниць, активісток, місцевих депутатів.

Пленарне засідання Global Gender Forum проходить під девізом "Жінка-лідер. Більшість на правах меншості".

У його роботі беруть участь як спікери перша леді України Марина Порошенко, представник президента у Верховній Раді України Ірина Луценко, голова Харківської обласної державної адміністрації Юлія Світлична, які спочатку готували форум у складі оргкомітету.

Також у форумі беруть участь глава Офісу Ради Європи в Україні Морген Енгерт, посол Словенії в Україні Наташа Прах, уповноважений парламенту з прав людини Валерія Лутковська, голова парламентського комітету з питань гендерної рівності Ірина Суслова.

Як почесні гості на форумі присутні представники дипломатичних місій США, Австралії, Німеччини, Польщі, Македонії та інших держав.

Після пленарного засідання учасники Global Gender Forum продовжать роботу в секційному форматі. Окремо будуть розглянуті такі аспекти, як відповідність українських практик забезпечення гендерної рівності світового досвіду, гендерні аспекти соціальної відповідальності, роль жінки в епоху збройних конфліктів, а також успішно реалізовані в Харківській області проекти відповідної спрямованості.