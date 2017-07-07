Генпрокуратура звинувачує менеджмент "Укргазвидобування" в завищенні вартості проведення ГРП

Генеральна прокуратура України (ГПУ) звинувачує посадових осіб ПАТ "Укргазвидобування" в завищенні вартості робіт із гідророзриву пластів (ГРП), що проводяться румунською компанією Tacrom і білоруською "Білоруснафта", повідомила прес-служба відомства.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи "Укргазвидобування", діючи за попередньою змовою з посадовими особами іноземних компаній, зловживаючи своїм службовим становищем і всупереч інтересам служби, шляхом завищення вартості робіт із ГРП, які проводяться біля Полтавської та Харківської областей, протягом 2016- 2017 рр. заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах ", - йдеться в повідомленні ГПУ.

Департамент ГПУ з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки за оперативного супроводу Головного управління СБУ з контррозвідувального захисту інтересів України у сфері економічної безпеки проводять обшуки в рамках справи в регіональному відділенні "Укргазвидобування" і в офісах підприємств-підрядників.

Як повідомлялося, "Білоруснафта" і Tacrom перемогли на тендерах "Укргазвидобування", що проводяться через систему ProZorro в 2016 році.

Силами цих підрядників планується здійснити 100 ГРП протягом 2016-2017 років на родовищах Шебелинського і Полтавського газопромислових управлінь (ГПУ) на глибині 2800-5000 м.

Сьогодні глава "Укргазвидобування" повідомив про обшуки ГПУ і СБУ в офісах компанії, зазначивши, що за цим можуть стояти люди, для яких залучення іноземних сервісних компаній на чесних умовах і через прозорі тендери є неприйнятним.

"Укргазвидобування", 100% акцій якого належить НАК "Нафтогаз України", є найбільшою газодобувною компанією країни, що забезпечує близько 75% загального видобутку газу. Також експлуатує Шебелинський ГПЗ.