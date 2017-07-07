Розпочато процедуру відбору членів наглядової ради "Магістральні газопроводи України"

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України своїм наказом запустило процедуру відбору членів наглядової ради ПАТ "Магістральні газопроводи України", повідомив віце-прем'єр-міністр України Володимир Кістіон на своїй Facebook-сторінці.

За його словами, на засіданні робочої групи, що відбулося в п'ятницю, з питань прискорення реформи корпоративного управління "Нафтогазу України" також було схвалено проект урядової постанови "Про затвердження очікуваних показників роботи наглядової ради НАК".

"Це є фінальним етапом виконання плану реформування корпоративного управління НАК", - зазначив віце-прем'єр.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 9 листопада 2016 року вирішив створити ПАТ "Магістральні газопроводи України" у рамках поділу НАК "Нафтогаз України" за напрямами діяльності.

У середині червня 2017 року Кабмін затвердив перелік і план передачі матеріальних активів газотранспортної системи від ПАТ "Укртрансгаз" до ПАТ "МГУ".

За рішенням уряду, майно, використовуване нині "Укртрансгазом" для транспортування газу, має бути передане "МГУ" протягом 30 днів із моменту набуття чинності остаточним рішенням Стокгольмського арбітражу в спорі між "Нафтогазом України" і російським "Газпромом" за контрактами на період 2009-2019 рр.