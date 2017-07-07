У центрі Києва затримано групу людей, які планували провокацію

У центрі Києва в п'ятницю вдень поліція затримала групу людей, які планували вчинити провокацію біля однієї з дипломатичних установ столиці.

"Затримано групу осіб, які мали намір влаштувати провокації біля одного з посольств", - сказали агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі ГУ Національної поліції в Києві в п'ятницю.

У прес-центрі СБУ агентству підтвердили цю інформацію, уточнивши, що спецоперація проводилася спільно зі співробітниками спецслужби.