Подружжя туристів з Дніпра загинуло під колесами позашляховика

Співробітники Генічеського відділу поліції встановлюють обставини ДТП на виїзді з міста, в результаті якого загинула подружня пара з Дніпра, що відпочивала в туристичному наметі.

"За попередніми даними, поліцейські встановили, що 32-річний житель одного з селищ району, керуючи автомобілем "Mitsubishi L 200", перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, не вибрав безпечну швидкість руху і виявив неуважність в управлінні транспортним засобом. Автомобіль з'їхав з дороги в обрив і скоїв наїзд на туристичну палатку. В результаті ДТП загинули 31-річний чоловік і його 42-річна дружина, жителі міста Дніпро", - повідомляє в п'ятницю Відділ комунікації поліції Херсонської області.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст.286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами". Чоловік затриманий. Автомобіль - на штрафмайданчику. Проводяться необхідні слідчі дії.