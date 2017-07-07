Аваков поінформував посла Італії про абсурдність звинувачень на адресу Марківа

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков обговорив із послом Італії в Україні Давіде Ла Чечіліа затримання італійською владою військовослужбовця першого батальйону оперативного призначення Національної гвардії України ім. Кульчицького Віталія Марківа за підозрою у вбивстві на Донбасі італійського фотожурналіста Андреа Роккеллі в 2014 році.

"На зустрічі з послом Італії предметно пояснив абсурдність звинувачень, пред'явлених під час арешту сержанту Марківу. Ми не залишимо свого солдата", - написав міністр на своїй сторінці в мікроблозі Twitter у п'ятницю.

Як повідомлялося, 30 червня 2017 року в Італії затримали українського військовослужбовця В.Марківа за підозрою у вбивстві А.Роккеллі поблизу м. Слов’янська Донецької області в травні 2014 року. Українець перебуває в італійському м. Павіа.

4 липня відбулося засідання суду у його справі, проте, як повідомив департамент консульської служби МЗС України, суд не розглядав справи по суті і не ухвалював рішення про зміну запобіжного заходу. Цього самого дня працівники Генерального консульства України в Мілані відвідали В.Марківа в закладі тримання.

У свою чергу в Міністерстві внутрішніх справ України повідомили, що українську сторону не пустили до зали на засідання суду в Італії 4 липня. За інформацією МВС, В.Марківу мали призначити нового адвоката, потрібен був деякий час для допуску захисника до справи.

За інформацією ЗМІ, прокуратура м. Павіа розпочала кримінальне провадження стосовно обставин загибелі у 2014 році в зоні АТО італійського та російського журналістів за інформацією французького журналіста. У рамках цього провадження французький журналіст вказав на те, що смерть вищезгаданих журналістів стала наслідком застосування зброї підрозділом Нацгвардії, в якому проходив службу затриманий В.Марків. Крім того, у рамках свідчень французький журналіст надав відеоряд. При цьому, за даними українського слідства, загибель двох журналістів сталася внаслідок артобстрілу з боку російсько-терористичних військ.

У свою чергу заступник генерального прокурора України Євген Єнін заявив, що італійський фотожурналіст А.Роккеллі був убитий, коли перебував на непідконтрольній українській владі на той момент території між позиціями збройних формувань і терористичних угруповань. При цьому він відвідав "сіру зону" без погодження з офіційною владою України. Заступник генпрокурора розповів, що українське слідство не встановило осіб, які могли б бути причетні до загибелі А.Роккеллі. При цьому українська сторона не отримувала від італійських правоохоронців клопотань про міжнародну правову допомогу у справі про вбивство А.Роккеллі. Генеральна прокуратура також не отримувала запитів від італійської сторони на проведення слідчих дій на території України.

Генеральне консульство України в Мілані звернулося до суду м. Павіа з клопотанням про надання інформації про підстави та обставини. МВС України висловлювало занепокоєння щодо затримання та арешту в Італії В.Марківа, який поїхав до Італії під час планової відпустки.

Суд в Італії наступного тижня обере В.Марківу запобіжний захід.