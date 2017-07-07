Право експортувати в ЄС отримали ще два українських агропідприємства

Право експорту на ринок Європейського Союзу 7 липня отримали два підприємства: з виробництва молока і молокопродуктів та риби і рибної продукції, повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства.

Згідно з повідомленням на сайті, тепер до країн ЄС мають право експорту 283 українські підприємства, з яких 103 виробники харчових продуктів, зокрема м'яса птиці, риби, меду, яєць, молока і молочних продуктів.

До Євросоюзу також можуть експортувати 180 підприємств-виробників нехарчових продуктів тваринного походження, пухо-пір'яної сировини, шкур, кормів для непродуктивних тварин, субпродуктів нехарчових, племінного матеріалу, інших нехарчових продуктів тваринного походження.