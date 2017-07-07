Аеропорт "Бориспіль" заявить про загрози, які становить підписання договору з Ryanair

Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (Київ) у рамках прес-брифінгу його генерального директора Павла Рябікіна 10 липня заявить про загрози, які становить підписання договору про спільну роботу з найбільшим європейським лоу-костом Ryanair.

"Керівник держпідприємства визначить межу між політикою та економікою в цих питаннях, враховуючи підсумки урядової наради з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом від 3 липня 2017 року. Привертання уваги до зазначених тем зумовлене ультимативною заявою Ryanair від 6 липня за договором, підписаним аеропортом "Бориспіль", та відповідною позицією Міністерства інфраструктури", - йдеться в анонсі заходу, переданому агентству "Інтерфакс-Україна". Водночас суть "ультиматуму" не розкривається.

Згідно з анонсом, керівник держпідприємства публічно представить громадськості та ЗМІ дискримінаційні умови, в яких опинилися понад 50 міжнародних авіакомпаній, що співпрацюють з аеропортом.

"Павло Рябікін ознайомить з вимогами авіакомпанії Ryanair; нормами законодавства, які порушують ці вимоги; зробить детальний екскурс в історію переговорів і розповість про фінансові загрози для аеропорту та міжнародних авіакомпаній. Зокрема, буде надано економічне обґрунтування збитків у розмірі 2 млрд грн на рік, які Ryanair може завдати держпідприємству в разі отримання преференцій на лондонському напрямку (так звана умова "100 кілометрів")", - йдеться в анонсі.

У ньому нагадується, що прем'єр-міністр підтвердив необхідність розвитку хабової моделі аеропорту, оскільки вона довела свою економічну ефективність. Відповідно, Кабмін підтримав ініціативу керівництва аеропорту "Бориспіль" щодо планів подальшого інфраструктурного розвитку ДП. Зокрема, це стосується розширення галереї діючого термінала D, розширення перону біля термінала D і транзитної зони, модернізації багажної системи, реконструкції другої злітно-посадкової смуги протягом п'яти років, запуску центральної заправної станції.

"Відповідно, економічна політика, яка нав'язується співпрацею з Ryanair, ставить під загрозу реалізацію затвердженої державної стратегії розвитку аеропорту "Бориспіль", - йдеться в анонсі.

Раніше повідомлялося, що аеропорт "Бориспіль" в односторонньому порядку 5 липня підписав договір із найбільшою європейською лоу-кост авіакомпанією Ryanair і направив його до головного офісу авіакомпанії.

"Чи всі бажання Ryanair відображені в контракті? Більшість, але не всі. Зокрема, на напрямку Київ-Лондон знижка у 80% не надається, оскільки цей напрямок для аеропорту "Бориспіль" новим не є", - повідомив голова аеропорту.

Раніше повідомлялося, що Ryanair заявив про намір цього року запустити рейси за чотирма напрямками з Києва та сімома зі Львова.

За словами комерційного директора компанії Девіда О'Браєна, з Києва буде запущено рейси до Ейндговена, Лондона, Манчестера і Стокгольма. Загалом планується 15 рейсів тиждень на зазначених напрямках. Зі Львова Ryanair полетить до Лондона, Ейндговена, Берліна та Меммінгена, Кракова, Вроцлава, Будапешта.

Як зазначав Д.О'Браєн, рейси зі Львова в Ейндговена, Лондона, Берліна, Будапешта та Меммінгена здійснюватимуться двічі на тиждень, до Кракова та Вроцлава - тричі на тиждень. Рейси з Києва до Ейндговена і Манчестера виконуватимуться тричі на тиждень, Стокгольма - чотири, Лондона - п'ять разів на тиждень. Загалом компанія має намір перевозити з Києва та Львова по 250 тис. пасажирів щороку.

Україна стане 34-ю країною в мережі компанії.