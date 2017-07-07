Події

16:59 07.07.2017

Кількість порушень "режиму тиші" в зоні АТО за минулий тиждень збільшилася на 25%

Кількість порушень режиму припинення вогню в зоні проведення антитерористичної операції за минулий тиждень збільшилася на чверть, констатує перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг.

"За підзвітний тиждень ми констатуємо збільшення таких порушень на 25% порівняно з попереднім тижнем. Ми зафіксували збільшення танкового, мінометного, артилерійського обстрілів", - сказав він на брифінгу в Києві в п'ятницю.

За його словами, за тиждень зафіксовано 365 обстрілів порівняно зі 100 тижнем раніше.

А.Хуг поінформував, що на Світлодарській дузі порівняно з відносним затишшям у попередні два тижні за підзвітний тиждень зросла кількість мінометних обстрілів.

Також на трикутнику Авдіївка-Ясинувата-донецький аеропорт 29 червня зафіксовано спалах насильства. "За три години спостерігачі зафіксували 50 вибухів", - зазначив він.

За словами першого заступника голови місії, внаслідок збільшення кількості обстрілів у Старомихайлівці загинув один місцевий житель, двоє цивільних осіб були поранені в районі Бахмута, ще один чоловік - унаслідок обстрілу в Докучаєвську.

А.Хуг поінформував, що нині місія налічує 644 спостерігачі, 566 із них перебувають на сході України.

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