Харківська обладміністрація відновила роботу після неправдивого повідомлення про мінування

Поліція закінчила огляд будівлі Харківської обласної державної адміністрації і не виявила ніяких вибухових речовин, повідомляє відділ комунікацій Головного управління Національної поліції в області.

"Проведено ретельний огляд державної установи загальною площею близько 6420 кв. м. Евакуйовано 100 осіб. Жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронцями виявлено не було. Державна установа працює в штатному режимі", - йдеться в повідомленні.

Вирішується питання про внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, інформація про те, що у будівлі Харківської обладміністрації закладено вибухівку, надійшла до чергової частини Київського відділу поліції о 12:10.