Події

17:27 07.07.2017

Українській стороні не вдалося отримати інформацію про долю блогера Асєєва

Представники окремих районів Донецької області (ОРДО) не надали українській стороні інформації про долю блогера Станіслава Асєєва (Васіна), повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська.

"Ми порушували це питання. Були неофіційні запити, був офіційний запит, але станом на позавчора (5 липня, день засідання тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі - ІФ) ми не отримали ніякої інформації від представників т. зв. ДНР", - сказала В.Лутковська журналістам у Харкові в п'ятницю.

Як повідомлялося, С.Асєєв, який проживає на окупованій території, публікувався в українських ЗМІ під псевдонімом Станіслав Васін. Як повідомило DT.UA, востаннє С.Асєєв виходив на зв'язок 2 червня.

11 червня Національна спілка журналістів України (НСЖУ) звернулася до міжнародних місій з проханням з'ясувати обставини зникнення в Донецьку С.Асєєва.

НСЖУ звернулася у Бюро представника ОБСЄ зі свободи ЗМІ у Відні з проханням, щоб представники СММ ОБСЄ дізналися про ситуацію на місці, в Донецьку. Крім того, спілка надіслала листа до Міжнародного комітету Червоного Хреста з проханням зустрітися з матір'ю зниклого колеги та з'ясувати, якої допомоги він потребує.

Голова НСЖУ пояснив це тим, що міжнародні місії можуть звернутися безпосередньо до "тих, хто нині контролює ситуацію в Донецьку", щоб отримати достовірну інформацію, яка допоможе визначити подальші кроки. Зокрема, в НСЖУ сподіваються дізнатися про те, де перебуває С.Асєєв, а в разі арешту - в чому його звинувачують, чи має він доступ до адвоката, чи потребує медичної допомоги, чи дозволили йому бачитися з матір'ю.

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