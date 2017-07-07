Українська молодь закликає бойкотувати фестиваль у Сочі

Українські молодіжні громадські організації та Міністерство молоді та спорту України закликають міжнародне співтовариство до бойкоту Всесвітнього фестивалю молоді та студентів, запланованого на 14-22 жовтня в російському Сочі.

"Закликаю українську молодь, наші молодіжні громадські організації виявити патріотизм, гідність і не брати участь в цьому псевдофорумі молоді. Закликаємо інші країни проігнорувати цей захід. Ми спрямували відповідне звернення в МЗС України, Міністерство з питань тимчасово окупованих територій, СБУ, Службу зовнішньої розвідки, облдержадміністрації та попросив вжити відповідних заходів, щоб в рамках своєї компетенції не допустити проведення такого фестивалю", - сказав на брифінгу в п'ятницю в Києві хв Істр молоді та спорту України Ігор Жданов.

Він зазначив, що для участі в цьому фестивалі запрошені представники так званих терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР". "До речі, президент Путін особисто висловився і закликав не політизувати проведення цього фестивалю, але мені здається, що якраз ці заклики сприймають з точністю до навпаки, тому що участь представників терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" спрямована на їх легітимацію, чого ми не можемо допустити", - підкреслив міністр.

І.Жданов вказав, що цей фестиваль є "лівацьким" заходом, створеним свого часу СРСР для просування своїх інтересів у молодіжній сфері, а зараз з аналогічною метою використовується Росією.

Він повідомив, що ініціювали і підтримали кампанію з бойкоту фестивалю Молодіжна національна рада України, Європейський молодіжний парламент України, Міжнародна молодіжна організація AIESEC, "Молодь Демократичного альянсу", Молодіжний націоналістичний конгрес, Центр громадянських свобод, Національна скаутська організація України.

Голова секретаріату Молодіжного націоналістичного конгресу Василь Дубовий зазначив, що частина делегації на одній із сесій фестивалю планує відвідувати міста Криму, до того ж, вони вказані як частина Росії. "Ми вважаємо, що така позиція організаторів фестивалю не відповідає тим цінностям, які вони декларують", - вважає він.

Голова Молодіжної національної ради України Андрій Колобов зазначив, що наповнення цього заходу і місце його проведення мають провокативний характер, і європейські країни і організації повинні бойкотувати цю подію з огляду на ухвалену Європарламентом резолюцію щодо протидії пропаганді третіх країн, зокрема Росії.