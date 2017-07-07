Нардеп Фріз заявляє про ефективність громадського контролю в антикорупційних реформах

ромадський контроль є запорукою ефективного здійснення реформ в секторі безпеки і боротьби з корупцією в Україні, заявляє народний депутат України фракції партії "Блок Петра Порошенка", голова Постійної парламентської делегації в ПА НАТО Ірина Фріз.

"Цивільний контроль в секторі безпеки є не тільки важливою умовою на шляху інтеграції України в євроатлантичні структури безпеки, а й запорукою ефективного здійснення реформ у секторі безпеки і боротьби з корупцією", - зазначила І.Фріз під час Ukraine Reform Conference, яка проходить в Лондоні .

У своєму виступі депутат порушила тему парламентсько-демократичного контролю над сектором безпеки і оборони і зазначила, що створення дієвого парламентського контролю у сфері безпеки має стати спробою не шукати помилки і порушення з боку керівників силових установ, а поточної координацією зусиль у секторі безпеки. І лише потім це має стати запобіжником зловживань у сфері безпеки.

Депутат переконана, що збільшення бюджету, чисельності військ, надання додаткових повноважень можуть вважатися в суспільстві виправданими (особливо в умовах економічної кризи) тільки за умови одночасного зміцнення демократичного цивільного контролю. "Зараз відбувається розробка проекту закону України про національну безпеку, в якому цілий розділ присвячено питанням парламентського контролю, механізмів його реалізації. Нами підготовлені додаткові пропозиції до цього законопроекту", - розповіла І.Фріз.

Вона також зазначила, що з представниками силових відомств цілком узгоджене бачення того, що парламентський контроль - це не парламентська командування. "Парламент здійснює тільки контроль, а не мікроменеджмент. Діяльність силових структур у секторі безпеки вимагає реалізації двох необхідних компонентів: це оновлення нормативної бази згідно з новими умовами і бюджетне забезпечення діяльності. Обидва компоненти - сфера відповідальності парламенту, а оперативність реалізації узгоджених дій безпосередньо впливає на ефективність забезпечення національної безпеки і оборони", - сказала парламентарій.

І.Фріз також наголосила, що на порядку денному стоїть розгляд кількох законопроектів, які мають встановити стандарти НАТО щодо перебування в лавах ЗСУ жінок-військовослужбовців. Також уже підготовлений і очікує остаточного погодження законопроект про реформу СБУ, яка має позбутися зайвих функцій і сконцентруватися на контррозвідувальній діяльності та боротьбі з тероризмом.