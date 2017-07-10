Трансляція прес-конференції на тему "Акції протесту проти забудовника: політичні чи бізнес-розборки?"

У понеділок, 10 липня, о 15.00 в прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Акції протесту проти забудовника: політичні чи бізнес-розборки?" за участю керівного власника девелоперської компанії "ОМОКС" - забудовника житлових комплексів "Чайка" і "Сонцтаун" (с. Чайка Києво-Святошинського району Київської області) Олексія Кулагіна (вул. Рейтарська, 8/5а). Акредитація журналістів (096) 012-02-83 (Катерина Денисюк, прес-секретар ТОВ "ОМОКС").