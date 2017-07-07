Події

17:47 07.07.2017

У низці областей України оголошено надзвичайну пожежну небезпеку

У п'ятницю та суботу, 7-8 липня, у більшості районів Харківської, Полтавської та Черкаської областей, місцями в Сумській, Луганській і Херсонській областях очікується висока (4-й клас) і надзвичайна (5-й клас) пожежна небезпека, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"ДСНС закликає громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування в лісах, парках, на відкритих територіях і не провокувати виникнення пожеж в екосистемах", - йдеться в повідомленні.

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