Представники ОРДЛО відмовляються надати омбудсмену можливість відвідати затриманих осіб

Питання про можливість відвідування Уповноваженим Верховної Ради з прав людини утримуваних в окремих районах Донецької і Луганської областей (ОРДЛО) обговорюється в Мінську не тільки на засіданнях гуманітарної підгрупи, а й на засіданнях Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ), повідомила омбудсмен Валерія Лутковська.

"Щоразу й на засіданнях нашої гуманітарної підгрупи, і на засіданнях ТКГ (тобто на вищому рівні) порушується це питання. Оскільки Україна пішла назустріч, Україна виконала всі побажання представників ОРДО і ОРЛО, що стосуються верифікації, додаткової перевірки... Ми просимо у відповідь про одну поступку: ми просимо про те, щоб я могла реалізувати свої повноваження на території, яка сьогодні не підконтрольна уряду, але вона підконтрольна українській Конституції", - сказала В.Лутковська журналістам у Харкові в п'ятницю.

За її словами, представники ОРДЛО або відмовляють у такому візиті, або висувають неприйнятні умови.

"На жаль, щоразу - відмова або пропозиція, що це (відвідування - ІФ) може бути тільки у відповідь на відповідний візит т.н. ДНР і ЛНР на підконтрольну українській владі територію. Але в Україні тільки один омбудсмен. На сьогодні це я ", - сказала В.Лутковська.