Інфляція в Україні в червні прискорилася до 1,6%

Інфляція в Україні в червні зросла до 1,6% порівняно з 1,3% в травні і 0,9% в квітні, повідомила Державна служба статистики України в п'ятницю.

Згідно з її даними, в річному вимірі (до аналогічного періоду минулого року) зростання споживчих цін за підсумками червня також прискорилося до 15,6% з 13,5% за підсумками травня і 12,2% - за підсумками квітня.

Відомство зазначає, що основною причиною прискорення інфляції в червні стало подорожчання фруктів і овочів на 13,5% і 16,4%, яєць - на 18,3% і квартплати - на 8,9%.

Від початку поточного року інфляція становить 7,9%, уточнив Держстат.

Як повідомлялося, Нацбанк наприкінці січня скоригував прогноз інфляції на поточний рік з 8% до 9,1% і наразі зберігає його на цьому рівні. "Інфляція в річному вимірі буде залишатися високою протягом перших трьох кварталів завдяки дії ефекту бази порівняння. Вона повернеться до однозначного рівня в четвертому кварталі 2017 року", - заявив НБУ.

Уряд наприкінці травня погіршив прогноз інфляції на 2017 рік з 8% до 11,2%.

Зростання споживчих цін в Україні в 2016 році сповільнилося до 12,4% з 43,3% в 2015 році і 24,9% в 2014 році, що збіглося з прогнозами Нацбанку та уряду.