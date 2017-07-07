Події

18:41 07.07.2017

Апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід помічниці нардепа Полякова

Апеляційний суд міста Києва залишив без змін запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 160 тис грн проти помічниці народного депутата фракції "Народний фронт" Максима Полякова Тетяни Любонько.

"За результатами апеляційного розгляду колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва постановила: постанову слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва від 21 червня 2017 року - залишити без змін; апеляційні скарги сторони захисту в кримінальному провадженні щодо підозрюваної Т.Любонько - залишити без задоволення", - повідомляє прес-служба суду в п'ятницю.

Як повідомлялося, 20 червня керівник САП Назар Холодницький повідомив, що в рамках розслідування кримінального провадження про незаконний видобуток бурштину затримано шістьох осіб: трьох помічників нардепів, охоронця, двох представників антикорупційних громадських організацій.

21 червня Солом'янський райсуд Києва ухвалив рішення про взяття під варту з альтернативою застави 160 тис. грн Т.Любонько.

Під час судового засідання народні депутати від "Народного фронту", зокрема М.Поляков, просили суд про запобіжний захід у вигляді їхнього поручительства. Пізніше М.Поляков повідомив, що за Т.Любонько внесли заставу її батьки і вона вийшла на свободу.

Покуратура продемонструвала членам регламентного комітету парламенту аудіозаписи розмов з нібито участю Т.Любонько, де вона обговорює з агентом, впровадженим слідством у схему, згідно з якою депутат може вносити законодавчі зміни за фінансову винагороду. Крім того, були продемонстровані відеозаписи, на яких передають гроші, за словами представників прокуратури, помічникам М.Полякова і нардепа з фракції "Блок Петра Порошенка" Борислава Розенблата.

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