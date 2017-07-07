Розробник ПЗ "M.E.Doc" створив безпечне оновлення, а АЦСК "Україна" пропонує безкоштовно перевидавати електронні ключі

Розробник програмного забезпечення податкової звітності "M.E.Doc" "IT-експерт" створив оновлення і гарантуватиме безпечну роботу в програмі, повідомляється на сторінці розробника в Facebook з посиланням на СЕО компанії Олесю Білоусову.

"Сьогодні ми офіційно передали кіберполіції оновлення 190, яке прибирає шкідливий код (backdoor) з нашого продукту. Після його перевірки Департамент кіберполіції надасть свої висновки, і я сподіваюся, вже завтра ми зможемо його запустити", - зазначила представник компанії. Згадане оновлення містить підвищений захист від вірусу-шифрувальника", - наголошується в повідомленні.

Крім того, на веб-сайті "M.E.Doc" розміщено оголошення для користувачів Акредитованого центру сертифікації ключів (АЦСК) "Україна".

"Якщо ви постраждали від атаки і загубили ключі, ми пропонуємо перевидати їх безкоштовно в будь-якому регіональному представництві АЦСК "Україна". Для гарантування безпечного отримання та подальшого використання електронного цифрового підпису рекомендуємо звертатися особисто до директора підприємства", - йдеться в ньому.

Звертаючись до представництва, необхідно надати нові заявки в електронному вигляді (формат .pck) і в паперовому вигляді, підписані кожним з передплатників.

Також необхідно надати установчі документи щодо підприємства і документ, що засвідчує вашу особу і доручення (в разі, якщо звертається вже не директор підприємства). Також мають бути заблоковані попередні сертифікати.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у ніч на середу повідомив про обшуки в "Інтелект-Сервіс", несанкціоноване втручання в комп'ютер якого відбулося ще до середини травня цього року, після чого через оновлення ПЗ вірус потрапив у мережі користувачів ПЗ. Міністр також зазначив, що компанія знехтувала попередженнями про уразливість її ПЗ та звинуватив її у бездіяльності.

Того ж дня з посиланням на кіберполіцію повідомлялося, що Державна фіскальна служба (ДФС) відмовилася від ВО "M.E.Doc" у зв'язку із звинуваченнями кіберполіції на адресу її розробника про використання цієї програми в масштабній кібератаці.

Тим часом розробник ПЗ "M.E.Doc", що з 27 червня категорично заперечував використання програми в кібератаці, 5 липня визнав "безпрецедентним факт зламу", в результаті якого в продукт був внесений шкідливий програмний код у пакет оновлення.

О.Білоусова повідомляла, що програмне забезпечення податкової звітності "M.E.Doc" працює приблизно на 1 млн комп'ютерів. Вона радила клієнтам бути уважнішими до комп’ютерів, які не постраждали від кібератаки, оскільки вони також можуть бути заражені, але невідомо, коли і як цей вірус з'явиться.

За даними в Держреєстрі, основним власником створеного в 2001 році ТОВ "Інтелект-Сервіс" є Сергій Линник, міноритаріями - Юнна Тисячна і Михайло Марченко. Виторг компанії в 2015 році становив 5,76 млн грн, чистий збиток - 1,26 млн грн.

За інформацією розробника, коли його сайт ще працював, створення "M.E.Doc" датоване 2010 роком, а ліцензійними суб'єктами є зареєстровані в 2009 році ТОВ "Український спеціальний оператор" і в 2013 році - ТОВ "IT Експерт".

Відповідно до цього в Держреєстрі кінцевими бенефіціарними власниками "IT Експерт" є кияни Святослав Крижевич і Неоніла Линник, "Український спеціальний оператор" - кіпріот Андреас Франгос через кіпрську компанію "Дорефіна Лтд."

Виторг ТОВ "Український спеціальний оператор" у 2015 році становив 19,89 млн грн, чистий прибуток - 1,09 млн грн, ТОВ "IT Експерт", відповідно, - 42,96 млн грн і 0,08 млн грн.