Події

19:17 07.07.2017

Провокації, заплановані біля консульства Польщі, замовлені спецслужбами РФ

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією запобігла акції провокаційного характеру біля консульства Польщі в Києві, замовленій спецслужбами РФ, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-центрі СБУ.

"Вдалося запобігти акції провокаційного характеру, замовленій спецслужбами РФ, затримано 29 осіб, зокрема організатора акції - громадянина України", - повідомили агентству в спецслужбі.

За задумом організаторів, які планували хуліганські дії біля будівлі консульства Польщі, представники київських спортивних клубів під виглядом молодіжних організацій, повинні були провести акцію - розлити червону фарбу, повісити на імпровізованій шибениці опудало та підпалити його.

"Все це мало супроводжуватися екстремістськими вигуками і застосуванням піротехніки. Метою цієї акції було розпалювання міжнаціональної ворожнечі, загострення українсько-польських відносин і підрив авторитету України на міжнародній арені", - вказали в прес-центрі СБУ.

В СБУ зазначили, що кожному з учасників цієї акції було обіцяно по 1 тис. грн за участь у заході.

"Вони прибули на двох автомобілях, у яких згодом правоохоронці вилучили травматичні і газові пістолети, холодну зброю, транспаранти з провокаційними текстами, прапори, фаєри і макет шибениці", - розповіли у прес-центрі.

Наразі проводяться оперативно-слідчі Дія.

Раніше в прес-службі ГУ Національної поліції в Києві повідомили про затримання в центрі Києва групи людей, які планували вчинити провокацію під однією з дипломатичних установ.

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