Події

19:21 07.07.2017

НБУ перерахував до держбюджету четвертий транш прибутку за 2016 р.

Національний банк України (НБУ) в п'ятницю перерахував до державного бюджету четвертий транш прибутку за 2016 рік обсягом 5 млрд грн, повідомив центробанк на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук".

Таким чином, до кінця поточного року Нацбанк має перерахувати 19,4 млрд грн.

Як повідомлялося, держбюджет-2017 передбачає, що Нацбанк перерахує в цьому році щонайменше 45 млрд грн. Водночас рада НБУ під час чергового засідання 15 квітня затвердила розподіл 59,45 млрд грн прибутку Нацбанку за 2016 рік, зокрема спрямування до державного бюджету 44 млрд 378,83 млн грн і на формування загальних резервів власного капіталу - 15 млрд 71 , 74 млн грн.

Перший транш коштів у 10 млрд грн НБУ перерахував 21 квітня, другий і третій у 5 млрд грн - 10 травня і 8 червня. Після перерахування травневого транша НБУ погодив з Мінфіном графік перерахування до кінця року решти прибутку за 2016 рік. За графіком, зазначена сума розбита на щомісячні транші, щоб згладити вплив зміни обсягів коштів уряду на показники ліквідності банківської системи і на розв’язання інфляційних завдань НБУ.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Провокації, заплановані біля консульства Польщі, замовлені спецслужбами РФ

Прокуратура здійснює обшуки в департаменті охорони здоров'я Дніпропетровської ОДА

Кількість порушень "режиму тиші" в зоні АТО за минулий тиждень збільшилася на 25%

Деякі нардепи можуть втекти, побоюється Холодницький

Понад 30 тис. російських військових перебувають в окупованих Донбасі та Криму

ОСТАННЄ

МОЗ України приймало рішення щодо держзакупівлі ліків тільки після узгодження з робочою групою

МЕРТ має намір до кінця року створити портал для залучення іноземних туристів

Crown Agents замінює онкопрепарати, закуплені коштом держбюджету 2015 р.

Глави Мін’юсту України та Нідерландів підписали угоду про співпрацю у справі щодо МН17

Розробник ПЗ "M.E.Doc" створив безпечне оновлення, а АЦСК "Україна" пропонує безкоштовно перевидавати електронні ключі

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
цены на ремни на price.ua
РЕКЛАМА