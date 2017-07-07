НБУ перерахував до держбюджету четвертий транш прибутку за 2016 р.

Національний банк України (НБУ) в п'ятницю перерахував до державного бюджету четвертий транш прибутку за 2016 рік обсягом 5 млрд грн, повідомив центробанк на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук".

Таким чином, до кінця поточного року Нацбанк має перерахувати 19,4 млрд грн.

Як повідомлялося, держбюджет-2017 передбачає, що Нацбанк перерахує в цьому році щонайменше 45 млрд грн. Водночас рада НБУ під час чергового засідання 15 квітня затвердила розподіл 59,45 млрд грн прибутку Нацбанку за 2016 рік, зокрема спрямування до державного бюджету 44 млрд 378,83 млн грн і на формування загальних резервів власного капіталу - 15 млрд 71 , 74 млн грн.

Перший транш коштів у 10 млрд грн НБУ перерахував 21 квітня, другий і третій у 5 млрд грн - 10 травня і 8 червня. Після перерахування травневого транша НБУ погодив з Мінфіном графік перерахування до кінця року решти прибутку за 2016 рік. За графіком, зазначена сума розбита на щомісячні транші, щоб згладити вплив зміни обсягів коштів уряду на показники ліквідності банківської системи і на розв’язання інфляційних завдань НБУ.