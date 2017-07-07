МЕРТ має намір до кінця року створити портал для залучення іноземних туристів

Туристичний веб-портал "Visit Ukraine" ("Відвідай Україну") з інформацією про туристичні можливості регіонів і міст України на іноземних мовах має запрацювати в останньому кварталі поточного року.

Його створення в такі терміни передбачено затвердженим МЕРТ (наказ №958) наприкінці червня планом заходів на 2017 рік щодо реалізації Стратегії розвитку туризму і курортів до 2026 року.

Розробкою порталу, крім Мінекономрозвитку, буде займатися також Міністерство екології та природних ресурсів і місцеві органи виконавчої влади.

На четвертий квартал поточного року заплановано також створення інтерактивної бази даних з внесенням в неї інформації про туристичні та рекреаційні ресурси України для формування національної мережі туристично-екскурсійних маршрутів.

Наказ також передбачає створення туристично-інформаційні центри для самостійних мандрівників і розроблення концепції збереження та розвитку вузькоколійних залізниць як важливих туристичних об'єктів.

МЕРТ також розраховує, що Міністерство інфраструктури і облдержадміністрації вдосконалять організацію логістики між областями.

Як повідомлялося, Кабмін 16 березня затвердив Стратегію розвитку туризму і курортів на період до 2026 року, яка передбачає збільшення кількості іноземних туристів 2,5 раза, внутрішніх - в п'ять разів і їх витрати під час подорожей в Україні до 80 млрд грн. Також стратегія передбачає, що до 2026 року в Україні кількість робочих місць в сфері туризму збільшиться - в п'ять разів, кількість суб'єктів туристичної діяльності зросте - в п'ять разів, туристи витрачатимуть під час подорожей Україною до 80 млрд грн.