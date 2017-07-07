G20 спільно з інтернет-провайдерами протидіятимуть терористам

Лідери G20 заявили про намір працювати з інтернет-провайдерами задля протидії використанню мережі терористами.

"Ми будемо працювати з приватним сектором, в тому числі з інтернет-провайдерами та адміністраторами відповідних додатків, в боротьбі з використанням інтернету і соціальних мереж в терористичних цілях, таких як пропаганда, фінансування і планування терактів, підбурювання до тероризму, радикалізація і вербування в цілях вчинення актів тероризму, в повній мірі поважаючи права людини", - йдеться в гамбурзькій заяві G20 з протидії тероризму.

У документі наголошується, що ключовими є відповідні "заходи відсіювання, виявлення і видалення інформації, яка підбурює до вчинення терактів".

"Ми закликаємо галузь продовжити інвестування в технології і підготовку кадрів з метою сприяння виявленню, а також оперативному і безповоротному видаленню терористичних інформаційних матеріалів. Відповідно до очікувань наших громадян ми також заохочуємо співробітництво з галуззю з метою забезпечення законного та неупередженого доступу до наявної інформації, коли такий доступ необхідний з метою захисту національної безпеки від терористичних загроз. Ми підтверджуємо, що верховенство права застосовується як в онлайн, так і оф лайн ", - йдеться в заяві.

Країни G20 також закликають вжити заходів щодо припинення фінансування тероризму, дотримуватися відповідних стандартів ООН і ФАТФ.

"Зростаючу загрозу представляють низько витратні атаки, що здійснюються невеликими осередками та особами, що фінансуються за рахунок невеликих сум грошей, які переводяться з використанням різних способів оплати. Ми закликаємо приватний сектор продовжити нарощування своїх зусиль по виявленню та протидії фінансуванню тероризму, - йдеться в заяві.