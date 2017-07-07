Порошенко підписав указ про призов до Національної гвардії в 2017 році

Президент України Петро Порошенко підписав указ про призов на строкову військову службу до лав Національної гвардії України в серпні 2017 року.

"Призвати в серпні 2017 року на строкову військову службу в Національній гвардії України придатних за станом здоров'я до військової служби громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку й не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу", - йдеться в тексті указу №178/2017 від 7 липня, опублікованому на сайті президента.

Згідно з п.1 указу, він виданий для часткової зміни статей 2 і 3 Указу від 24 лютого 2017 року №44 "Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, терміни проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2017 році".

Указом доручено Кабінету Міністрів визначити чисельність громадян України, які підлягають призову в серпні 2017 року на строкову військову службу в Національну гвардію України, та обсяги видатків для проведення такого заклику.

Указ президента №44 / 2017 від 24 лютого 2017 року передбачав терміни призову громадян на строкову військову службу в квітні-травні і жовтні-листопаді поточного року.

"Призвати на строкову військову службу придатних за станом здоров'я до військової служби громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу: в квітні-травні 2017 року; у жовтні-листопаді 2017 року", - зазначено в указі від 24 лютого.