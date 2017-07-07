Трамп і Путін домовилися щодо перемир'я в Сирії

Зустріч між президентами США і Росії на полях саміту "великої двадцятки" в Гамбурзі принесла перші результати: Трамп і Путін домовилися про припинення вогню в південно-західній частині Сирії, повідомляє агентство AP.

Президенти США і Росії Дональд Трамп і Володимир Путін в п'ятницю, 7 липня, вперше провели особисту двосторонню зустріч, яка відбулася на полях саміту країн "великої двадцятки" в Гамбурзі. Ще напередодні цієї зустрічі повідомлялося, що однією з головних тем на переговорах стане ситуація в Сирії.

Агентство AP, посилаючись на американських офіційних осіб, повідомляє, що Трамп і Путін вже досягли перших результатів: вони домовилися про припинення вогню в південно-західній частині Сирії з 9 липня. Про це буде оголошено найближчим часом. Джерела зазначили, що вони не уповноважені обговорювати цю тему публічно, і погодилися розмовляти з AP лише на умовах анонімності.

Один зі співрозмовників AP повідомив, що участь в угоді щодо Сирії беруть також Ізраїль і Йорданія, що мають спільний кордон з Сирією. Домовленість про припинення вогню в південно-західній частині Сирії не має ніякого відношення до домовленості про створення в Сирії зон деескалації, узгодженої за активного сприяння Росії, але без участі США.

Володимир Путін сказав за підсумками зустрічі з Трампом, що на переговорах обговорювалися конфлікти в Сирії і на Україні, а також боротьба з тероризмом і питання кібербезпеки, повідомляє "Інтерфакс".

За словами представника держдепартаменту США, переговори Путіна і Трампа тривали близько двох з половиною годин. Тим часом Білий дім раніше повідомляв, що тривалість цієї зустрічі складе близько 30 хвилин.

Раніше в п'ятницю Трамп і Путін зустрілися на полях саміту і, як повідомляє агентство AP, обмінялися широкими посмішками і теплими рукостисканнями. На короткому відео видно, як Трамп простягає руку Путіну, коли офіційні особи збираються за столом. Потім американський президенту дружньо бере Путіна під лікоть, при цьому обидва лідери посміхаються. На іншому відеокліпі Трамп панібратськи поплескував Путіна по спині.

Перед приїздом в Гамбург, Дональд Трамп наніс візит до Польщі. Там він назвав дії і поведінку Росії дестабілізуючими і обіцяв, що США разом з Польщею будуть протидіяти цим тенденціям. У Кремлі заявили, що не згодні з оцінкою дій Росії, яка прозвучала з вуст Трампа в ході візиту до Польщі.