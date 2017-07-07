Події

20:31 07.07.2017

Трамп нагадав президенту Мексики щодо плати за будівництво стіни на кордоні

Президент США Дональд Трамп в ході саміту "великої двадцятки" в Гамбурзі заявив, що все ще хоче, щоб саме Мексика платила за зведення стіни на кордоні між країнами

"Абсолютно точно", - наводить ABC News відповідь Трампа на запитання одного з журналістів про те, чи наполягає він на тому, щоб південний сусід платив за стіну.

Американський президент провів переговори зі своїм мексиканським колегою Енріке Пенья Ньєто. За підсумками зустрічі Трамп назвав президента Мексики своїм другом і повідомив, що сторони торкнулися теми NAFTA (Північноамериканська угода про вільну торгівлю).

Два лідери повинні були провести зустріч ще в лютому, але Пенья Ньєто скасував її після підписання Трампом документів, що стосуються зведення стіни.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Путін і Трамп домовилися щодо спільного каналу для просування врегулювання в Україні на основі мінських угод

В Європі ліквідовано інтернет-портал для обміну дитячою порнографією

Частина військ РФ після навчань "Захід-2017" можуть залишитися на території Білорусі

Провокації, заплановані біля консульства Польщі, замовлені спецслужбами РФ

Прокуратура здійснює обшуки в департаменті охорони здоров'я Дніпропетровської ОДА

ОСТАННЄ

Путін і Трамп домовилися розробити угоду про невтручання

Вибухи в Луганську можуть бути першими в низці терактів бойовиків проти мирних жителів

Двоє місцевих жителів підірвалися в зоні АТО

Франція відмовляється приєднуватися до договору про заборону ядерної зброї

Трамп під час зустрічі з Путіним підняв питання про втручання РФ у вибори в США

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Price ua
РЕКЛАМА