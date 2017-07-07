Трамп нагадав президенту Мексики щодо плати за будівництво стіни на кордоні

Президент США Дональд Трамп в ході саміту "великої двадцятки" в Гамбурзі заявив, що все ще хоче, щоб саме Мексика платила за зведення стіни на кордоні між країнами

"Абсолютно точно", - наводить ABC News відповідь Трампа на запитання одного з журналістів про те, чи наполягає він на тому, щоб південний сусід платив за стіну.

Американський президент провів переговори зі своїм мексиканським колегою Енріке Пенья Ньєто. За підсумками зустрічі Трамп назвав президента Мексики своїм другом і повідомив, що сторони торкнулися теми NAFTA (Північноамериканська угода про вільну торгівлю).

Два лідери повинні були провести зустріч ще в лютому, але Пенья Ньєто скасував її після підписання Трампом документів, що стосуються зведення стіни.