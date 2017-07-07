В Європі ліквідовано інтернет-портал для обміну дитячою порнографією

В результаті міжнародного розслідування ліквідовано крупну онлайн-платформу для обміну дитячою порнографією, якою користувалися майже 90 тисяч осіб. Затримано 14 підозрюваних.

В результаті міжнародного розслідування, проведеного в масштабах всієї Європи, ліквідовано крупну онлайн-платформу для обміну дитячою порнографією Elysium, якою користувалися 87 тисяч осіб. Затримано 14 осіб. З них 12 запідозрені в сексуальному насильстві по відношенню до дітей, повідомили на спільній прес-конференції в Вісбадені в п'ятницю, 7 липня, Генеральна прокуратура у Франкфурті-на-Майні і Федеральне відомство з кримінальних справ.

Тільки в Німеччині в слідчі ізолятори поміщені п'ять чоловік. Головним обвинуваченим є можливий адміністратор Elysium - 39-річний батько сімейства з федеральної землі Гессен, затриманий 12 червня. Його взято під варту за підозрою в розповсюдженні дитячої порнографії. Аналогічне звинувачення висунуто проти 61-річного жителя Баварії, якому також закидають особливо тяжке сексуальне насильство над двома дітьми у віці 5 і 7 років.

Платформа Elysium, яка працювала в тіньовому секторі інтернету Darknet, служила для обміну дитячою порнографією в світовому масштабі і домовленостей про сексуальне насильство проти дітей. При платформі був чат п'ятьма мовами,- повідомляє Дойче Велле.

На фото- і відеозаписах, що курсували через Elysium, були відображені найтяжчі злочини сексуального характеру проти дітей, включаючи немовлят.