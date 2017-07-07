Бесіда з Тіллерсоном не виявила відходу від мінських домовленостей

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що не побачив будь-якого відходу США від мінських домовленостей і що, навпаки, у Москви і Вашингтона є загальний інтерес прискорити врегулювання на сході України на основі мінських угод.

Відповідаючи на питання журналістів після зустрічі президента РФ Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа на полях G20 в Гамбурзі в п'ятницю, С.Лавров сказав: "Я не пригадую, щоб президент Трамп пропонував якийсь інший план (щодо врегулювання на сході України - ІФ)".

"І сьогоднішня тривала бесіда вранці з Рексом Тіллерсоном (держсекретар США - ІФ) також не виявила якихось відходів від мінських домовленостей", - підкреслив російський міністр.

"Була націленість на те, що потрібно - як і вчора в Парижі ми розмовляли з міністром закордонних справ Франції Жаном-Івом Ле Дріану - є загальний інтерес прискорити просування по тому шляху, який міститься в мінських домовленостях", - сказав С.Лавров.