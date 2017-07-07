Події

21:03 07.07.2017

Трамп під час зустрічі з Путіним підняв питання про втручання РФ у вибори в США

Президент США Дональд Трамп в ході зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним підняв питання про нібито втручання Москви в американські вибори, повідомив в п'ятницю держсекретар США Рекс Тіллерсон.

"Трамп підняв питання про втручання у вибори, Путін відкинув роль (Росії в кібератаках під час виборів в США - ІФ)", - заявив Р.Тіллерсон американським журналістам за підсумками переговорів лідерів обох країн в п'ятницю.

Як заявив держсекретар США, Д.Трамп "кілька разів" переходив до обговорення цієї теми з В.Путіним. Крім того, він підкреслив, що Д.Трамп розпочав зустріч з російським президентом саме з цього питання.

При цьому Р.Тіллерсон зазначив, що досягнення спільної позиції між РФ і США щодо передбачуваного втручання російської влади в американські вибори малоймовірно.

"Питання про те, що саме робити (щодо ймовірного втручання Росії у вибори - ІФ), залишається відкритим", - додав він.

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