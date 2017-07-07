Франція відмовляється приєднуватися до договору про заборону ядерної зброї

Франція не має наміру дотримуватися затвердженого в п'ятницю багатостороннього договору про заборону ядерної зброї через невідповідність контексту міжнародної безпеки.

"Франція не брала участі в переговорах щодо розробки даного договору і не має наміру його дотримуватися. Договір не пов'язує нас і не створює нових зобов'язань. Рішення великого числа держав - ядерних держав або інших держав, що володіють чи ні ядерною зброєю - не брати участь в переговорах, в Європі і Азії, зокрема, переконливо ілюструють цю невідповідність", - йдеться в заяві французького МЗС.

Відзначається, що "текст (договору - ІФ) не відповідає контексту міжнародної безпеки, який характеризується зростаючою напруженістю і поширенням зброї масового знищення, про що свідчить, зокрема, ядерна загроза з боку Північної Кореї".

У заяві зовнішньополітичного відомства підкреслюється, що "політика безпеки і оборони Франції, як і у союзників і інших близьких партнерів, заснована на ядерне стримування".

На думку МЗС Франції, новий договір також може підірвати інший документ - договір про нерозповсюдження ядерної зброї, "який є наріжним каменем режиму нерозповсюдження".

"Зі свого боку, Франція, як і раніше має намір здійснити такі конкретні етапи ядерного роззброєння, в відповідності до її зобов'язань за договором про нерозповсюдження ядерної зброї", - йдеться в повідомленні.

Крім того, французьке міністерство закордонних справ заявило, що важливою метою ядерного роззброєння "є скорочення ядерних арсеналів Росії і США, які складають 90% запасів ядерної зброї в світі".

7 липня ООН був затверджений перший багатосторонній договір про заборону ядерної зброї. На пленарному засіданні в п'ятницю 122 країни-учасниці Конференції по переговорам проголосували "за" прийняття документа, Нідерланди висловилися "проти", Сінгапур утримався.

Згідно з текстом договору, всі держави-учасниці зобов'язуються ніколи і ні за яких обставин не розробляти, не випробовувати, не виробляти, чи не виготовляти, чи не придбавати іншим чином, не володіти або не накопичувати ядерну зброю або інші ядерні вибухові пристрої.

Країнам також забороняється передавати кому б то не було ядерну зброю або інші ядерні вибухові пристрої, мати контроль над такою зброєю ні прямо, ні побічно, а також застосовувати або загрожувати їх застосуванням, відзначається в тексті документа.

Крім того, державам-учасникам не дозволяється будь-яке розміщення, установка і розгортання будь-якої ядерної зброї або інших ядерних вибухових пристроїв на своїй території або в будь-якому місці, що знаходиться під їх юрисдикцією або контролем.

Рішення про підготовку документа було прийнято Генасамблеєю ООН в грудні минулого року. Відповідну резолюцію підтримали 123 держави, в той час як ядерні держави, включаючи Росію, і ще близько 30 країн, проголосували "проти". Китай став єдиним з п'яти постійних членів РБ ООН, хто утримався під час голосування.

Резолюція постановила провести конференцію з метою вироблення "юридично зобов'язуючого інструменту для заборони ядерної зброї, який призведе до його повної ліквідації".

Міжурядові переговори з розробки угоди про заборону ядерної зброї, які почалися в березні цього року, проходили без участі цілого ряду держав, в тому числі США і Росії