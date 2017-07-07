Двоє місцевих жителів підірвалися в зоні АТО

Двоє жителів сел.Жованка (частина смт Зайцеве Бахмутського району Донецької області) підірвалися на невідомому вибуховому пристрої на дорозі між Зайцевим і сел.Майорск біля лінії розмежування, повідомляє Головне управління Національної поліції в Донецькій області в п'ятницю.

"Особи потерпілих встановлені. Це 36-річна жінка і 38-річний чоловік, обидва - жителі селища Жованка. Нині жінку каретою швидкої допомоги доставлено в лікарню м Бахмут", - повідомляється на сторінці облуправління поліції в соцмережі Facebook.

На місце виїхала слідчо-оперативна група Бахмутського відділу поліції. Обставини події і стан потерпілих встановлюються.

Про стан здоров'я потерпілих нічого не повідомляється.