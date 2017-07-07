Вибухи в Луганську можуть бути першими в низці терактів бойовиків проти мирних жителів

Українська сторона Спільного центру координації та контролю (СЦКК) застерігає, що вибухи в Луганську 7-го липня, можливо, є лише початком серії подібних терактів проти мирного населення з боку незаконних збройних формувань.

"Наступні можуть відбутися протягом найближчих днів. Не виключено, за цим піде активізація дій НВФ ОРЛО і ОРДО, яка в подальшому може призвести до істотного загострення ситуації на сході України", - йдеться в повідомленні української сторони СЦКК, опублікованому на сторінці Міністерства оборони України в п'ятницю.

Українська сторона СЦКК нагадує, що ще 25-го червня попереджала, що бойовики ОРЛО можуть вдатися до провокацій і навіть терактів проти мирного місцевого населення з метою компрометації і звинувачення в цьому Збройних сил України, щоб зірвати перемир'я, оголошене на період збору врожаю і привернути увагу до цього під час проведення політичних зустрічей на вищому міжнародному рівні.

"До того ж, бойовикам ОРЛО вигідно, щоб ці вибухи сталися саме на території ОРЛО, і, щоб постраждалі були жителями ОРЛО, тому що так легше звинуватити в цьому українські спецслужби з метою створення відповідного фону під час обговорення ситуації на сході України на саміті G -20", - йдеться в повідомленні.

У СЦКК нагадують, що 7-го червня, близько 16 і 17 години, в центрі Луганська прозвучали два вибухи. У першому випадку вибуховий пристрій було закладено в сміттєву урну, в іншому вибухівка спрацювала в автомобілі. За попередніми даними, в результаті цих терактів одна людина загинула, шестеро поранені.