Події

07:12 08.07.2017

Чоловік, який постраждав під час вибуху під Майорськом помер від ран

Чоловік, який постраждав під час вибуху на невідомому вибуховому пристрої дорогою між Зайцевим і сел.Майорск, біля лінії розмежування помер від ран, повідомляє Головне управління Національної поліції в Донецькій області в п'ятницю.

"Травми 38-річного жителя селища Жованка, який постраждав в результаті вибуху на сільській дорозі між Майорськом і Зайцевим, виявилися несумісними з життям. Зараз тіло загиблого направлено до місцевого моргу", - йдеться в повідомленні на офіційній сторінці облуправління поліції в Фейсбук.

Як повідомлялося, двоє жителів пос.Жованка (частина смт Зайцеве Бахмутського району Донецької області) підірвалися на невідомому вибуховому пристрої дорогою між Зайцевим і сел.Майорск біля лінії розмежування, повідомило Головне управління Національної поліції в Донецькій області в п'ятницю.

"Особи потерпілих встановлені. Це 36-річна жінка і 38-річний чоловік, обидва - жителі селища Жованка. В даний час жінку каретою швидкої допомоги доставлено в лікарню м Бахмут", - повідомляється на сторінці облуправління поліції в соцмережі Facebook.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Бахмутського відділу поліції.

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