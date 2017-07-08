Події

07:26 08.07.2017

Поліція затримала більше ста учасників акцій протесту в Гамбурзі

До ранку суботи обстановка в німецькому Гамбурзі, де проходять акції протесту в зв'язку з самітом "великої двадцятки", заспокоїлася, затримано більше ста чоловік, передає німецька телерадіокомпанія Deutsche Welle.

За її даними, в ході зіткнень з протестуючими поранення отримали 197 співробітників поліції, затримано більше 100 осіб. Відомостей про кількість постраждалих серед агресивно налаштованих протестувальників і мирних громадян немає.

Відзначається, що протягом ночі в кількох районах відбувалися заворушення: на вулиці Шультерблатт учасники акції протесту кидали в співробітників поліції каміння, пляшки і "коктейлі Молотова", а в районі Штерншанце "близько 500 осіб мародерствували в одному з супермаркетів".

"Зараз обстановка в місті заспокоїлася", - підкреслюється в повідомленні.

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