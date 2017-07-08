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07:34 08.07.2017

США пропонують ввести санкції проти Росії за порушення Договору про РСМД

Голова комітету із закордонних справ палати представників конгресу США Ед Ройс вніс поправку в оборонний законопроект на 2018 рік про введення нових санкцій відносно Росії за порушення Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, повідомляє видання "The Hill".

"Ройс представив поправку до щорічного законопроекту з питань оборонної політики, який, як очікується, буде винесено на розгляд палати на наступному тижні", - йдеться в повідомленні.

За даними видання, конгресмен "пропонує ввести санкції щодо окремих осіб, які допомагають Росії розробляти основні системи озброєнь, а також щодо держав-спонсорів тероризму, які купують таку зброю".

Ед Ройс вважає, що Росія "протягом багатьох років відверто ігнорує зобов'язання в рамках по Договору про РСМД". "І це ще один приклад російської агресії, яка підриває глобальну стабільність", - зазначає конгресмен.

Як нагадує видання, в законопроекті про оборону вже є попередження про те, що якщо Росія порушить Договір і його вимоги протягом 15 місяців з моменту прийняття законопроекту, то "за національним законодавством США більше не будуть пов'язані зобов'язаннями, які випливають з цього договору".

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