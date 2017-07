Активісти Greenpeace встановили в Гамбурзі статую Трампа у вигляді немовляти

Активісти Greenpeace встановили в Гамбурзі, де проходить саміт G20, статую президента США Дональда Трампа у вигляді немовляти, що розриває копію Паризької хартії. Про це повідомляється на сайті Greenpeace.

За словами організації, скульптуру було встановлено ​​на понтонному мосту на Ельбі, напроти філармонії, де відбувся концерт для лідерів G20.

Семиметрову скульптуру було виготовлено ​​з пап'є-маше. Трамп зображений у вигляді дитини, що сидить на земній кулі в підгузниках і плаче. В руках він тримає рвану копію Паризької угоди. Під статуєю активісти прикріпили плакат з фразою "Час змін".

Break: ‘World can’t wait for Trump to grow up’ – Greenpeace calls for G20 climate action https://t.co/Vszop1JBXV

