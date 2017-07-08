Активісти Greenpeace встановили в Гамбурзі статую Трампа у вигляді немовляти
Активісти Greenpeace встановили в Гамбурзі, де проходить саміт G20, статую президента США Дональда Трампа у вигляді немовляти, що розриває копію Паризької хартії. Про це повідомляється на сайті Greenpeace.
За словами організації, скульптуру було встановлено на понтонному мосту на Ельбі, напроти філармонії, де відбувся концерт для лідерів G20.
Семиметрову скульптуру було виготовлено з пап'є-маше. Трамп зображений у вигляді дитини, що сидить на земній кулі в підгузниках і плаче. В руках він тримає рвану копію Паризької угоди. Під статуєю активісти прикріпили плакат з фразою "Час змін".
Break: ‘World can’t wait for Trump to grow up’ – Greenpeace calls for G20 climate action https://t.co/Vszop1JBXV— Greenpeace PressDesk (@greenpeacepress) 7 июля 2017 г.
via @greenpeace_de pic.twitter.com/5z308qoKl7
"Інші лідери" G20 не можуть дочекатися, коли Дональд Трамп виросте", - заявив експерт Greenpeace з проблем клімату Карстен Смід. Він також закликав лідерів "двадцятки" наполягати на тому, що Паризька хартія не підлягає перегляду.
На початку червня Дональд Трамп заявив про вихід США з Паризької угоди по клімату. Американський лідер заявляв, що за нинішніх умов угода невигідна для США. Він також пообіцяв переглянути положення договору.