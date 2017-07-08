Події

07:42 08.07.2017

Активісти Greenpeace встановили в Гамбурзі статую Трампа у вигляді немовляти

Активісти Greenpeace встановили в Гамбурзі, де проходить саміт G20, статую президента США Дональда Трампа у вигляді немовляти, що розриває копію Паризької хартії. Про це повідомляється на сайті Greenpeace.

За словами організації, скульптуру було встановлено ​​на понтонному мосту на Ельбі, напроти філармонії, де відбувся концерт для лідерів G20.

Семиметрову скульптуру було виготовлено ​​з пап'є-маше. Трамп зображений у вигляді дитини, що сидить на земній кулі в підгузниках і плаче. В руках він тримає рвану копію Паризької угоди. Під статуєю активісти прикріпили плакат з фразою "Час змін".

"Інші лідери" G20 не можуть дочекатися, коли Дональд Трамп виросте", - заявив експерт Greenpeace з проблем клімату Карстен Смід. Він також закликав лідерів "двадцятки" наполягати на тому, що Паризька хартія не підлягає перегляду.

На початку червня Дональд Трамп заявив про вихід США з Паризької угоди по клімату. Американський лідер заявляв, що за нинішніх умов угода невигідна для США. Він також пообіцяв переглянути положення договору.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

 За минулу добу в зоні АТО постраждали 4 військовослужбовців

Поліція затримала більше ста учасників акцій протесту в Гамбурзі

Путін і Трамп домовилися щодо спільного каналу для просування врегулювання в Україні на основі мінських угод

В Європі ліквідовано інтернет-портал для обміну дитячою порнографією

Частина військ РФ після навчань "Захід-2017" можуть залишитися на території Білорусі

ОСТАННЄ

Аваков поінформував посла Італії про абсурдність звинувачень на адресу Марківа

Трамп назвав чудовим перший день саміту G20 в Гамбурзі

ВВС США і Південної Кореї провели навчання у відповідь на ракетний запуск КНДР

США пропонують ввести санкції проти Росії за порушення Договору про РСМД

Чоловік, який постраждав під час вибуху під Майорськом помер від ран

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Price
РЕКЛАМА