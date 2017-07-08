ВВС США і Південної Кореї провели навчання у відповідь на ракетний запуск КНДР

ВВС США і Південної Кореї провели спільні тренувальні польоти після запуску ракет КНДР. Про це повідомляє агентство Yonhap з посиланням на представника Міністерства оборони.

За словами співрозмовника агентства, в випробуванні брали участь два американських стратегічні бомбардувальники B-1B Lancer, а також корейські винищувачі F-15K і F-16.

Представник Міноборони повідомив, що навчання проходили на полігоні в провінції Канвондо на південному заході Південної Кореї. В ході тренування бомбардувальники і винищувачі відпрацювали удари по ключових об'єктах в КНДР.

Північна Корея запустила ракету "Хвасон-14" з полігону в провінції Пхенан-Пукто в ніч на 4 липня. Вона, подолавши 933 км, впала у виключній економічній зоні Японії. В Пхеньяні назвали запуск першим успішним випробуванням міжконтинентальної балістичної ракети.

Президент США Дональд Трамп в зв'язку з запуском ракети закликав Китай зробити "суттєвий крок щодо КНДР і назавжди покінчити з цим абсурдом".

Reuters з посиланням на обізнані джерела повідомив, що США планують провести випробування протиракетного комплексу THAAD для перехоплення балістичної ракети. Цю інформацію агентству підтвердили в Агентстві протиракетної оборони США.