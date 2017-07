Трамп назвав чудовим перший день саміту G20 в Гамбурзі

Президент США Дональд Трамп назвав відмінним і дивовижним перший день саміту G20 в Гамбурзі. Увечері в п'ятницю він зробив про це запис в твіттері, забезпечивши його презентацією з фотографій зі своїх зустрічей зі світовими лідерами.

Great first day with world leaders at the #G20Summit here in Hamburg, Germany. Looking forward to day two! #USA pic.twitter.com/bLKgZKQemw