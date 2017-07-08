Події

07:53 08.07.2017

Трамп назвав чудовим перший день саміту G20 в Гамбурзі

Президент США Дональд Трамп назвав відмінним і дивовижним перший день саміту G20 в Гамбурзі. Увечері в п'ятницю він зробив про це запис в твіттері, забезпечивши його презентацією з фотографій зі своїх зустрічей зі світовими лідерами.

"Спасибі за чудовий перший день", - свідчить напис в ролику. "З нетерпінням чекаю другого дня", - повідомляє Трамп.

У відео зібрані фотографії, на яких Трамп зображений з Ангелою Меркель, Терезою Мей, Еммануелем Макроном, Джастіном Трюдо, Нарендреой Моді, Сі Цзіньпіном, Володимиром Путіним та іншими гостями саміту.

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