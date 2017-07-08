 За минулу добу в зоні АТО постраждали 4 військовослужбовців

За минулу добу бойовики здійснили 22 обстріли позицій Збройних сил України в зоні проведення антитерористичної операції, в результаті яких постраждали четверо українських військовослужбовців: двоє отримали поранення, двоє - бойові травми, повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою. Російсько-терористичні бандформування продовжують нехтувати домовленостями по деескалації конфлікту на сході України і не залишають спроб дискредитувати Українське військо, цинічно провокуючи наших захисників на порушення перемир'я. Упродовж минулої доби російські гібридні війська 22 рази обстріляли позиції ЗС України. В тому числі, сім раз загарбники застосовували міномети різних калібрів і один раз били з танкових гармат", - йдеться в повідомленні на сторінці прес-центру в Фейсбук.

На Приморському напрямку бойовики здійснили 14 обстрілів. Укріплення ЗСУ в районі Широкиного, Водяного та Новотроїцького бойовики обстрілювали з мінометів, в районі Лебединського, Гнутового, Павлополя і Красногорівки - з гранатометів, стрілецького озброєння, озброєння БМП і зенітних установок.

На Донецькому напрямку зафіксовано 3 обстріли позицій ЗСУ з боку бойовиків. Бойовики обстрілювали південне передмістя Авдіївки з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї, Піски - з мінометів і легкого піхотного озброєння, Авдіївку - з кулеметів і стрілецького озброєння.

На Луганському напрямку бойовики здійснили 5 обстрілів.

"Тричі впродовж минулої доби під вогонь противника з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї потрапляли українські воїни, які тримають оборону в районі н.п. Донець. Також зі стрілецької зброї бойовики обстрілювали наші позиції поблизу Станиці Луганської і Кримського", - відзначають в повідомленні.