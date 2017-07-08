Події

08:10 08.07.2017

 За минулу добу в зоні АТО постраждали 4 військовослужбовців

За минулу добу бойовики здійснили 22 обстріли позицій Збройних сил України в зоні проведення антитерористичної операції, в результаті яких постраждали четверо українських військовослужбовців: двоє отримали поранення, двоє - бойові травми, повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою. Російсько-терористичні бандформування продовжують нехтувати домовленостями по деескалації конфлікту на сході України і не залишають спроб дискредитувати Українське військо, цинічно провокуючи наших захисників на порушення перемир'я. Упродовж минулої доби російські гібридні війська 22 рази обстріляли позиції ЗС України. В тому числі, сім раз загарбники застосовували міномети різних калібрів і один раз били з танкових гармат", - йдеться в повідомленні на сторінці прес-центру в Фейсбук.

На Приморському напрямку бойовики здійснили 14 обстрілів. Укріплення ЗСУ в районі Широкиного, Водяного та Новотроїцького бойовики обстрілювали з мінометів, в районі Лебединського, Гнутового, Павлополя і Красногорівки - з гранатометів, стрілецького озброєння, озброєння БМП і зенітних установок.

На Донецькому напрямку зафіксовано 3 обстріли позицій ЗСУ з боку бойовиків. Бойовики обстрілювали південне передмістя Авдіївки з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї, Піски - з мінометів і легкого піхотного озброєння, Авдіївку - з кулеметів і стрілецького озброєння.

На Луганському напрямку бойовики здійснили 5 обстрілів.

"Тричі впродовж минулої доби під вогонь противника з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї потрапляли українські воїни, які тримають оборону в районі н.п. Донець. Також зі стрілецької зброї бойовики обстрілювали наші позиції поблизу Станиці Луганської і Кримського", - відзначають в повідомленні.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Поліція затримала більше ста учасників акцій протесту в Гамбурзі

Путін і Трамп домовилися щодо спільного каналу для просування врегулювання в Україні на основі мінських угод

В Європі ліквідовано інтернет-портал для обміну дитячою порнографією

Частина військ РФ після навчань "Захід-2017" можуть залишитися на території Білорусі

Провокації, заплановані біля консульства Польщі, замовлені спецслужбами РФ

ОСТАННЄ

Аваков поінформував посла Італії про абсурдність звинувачень на адресу Марківа

Трамп назвав чудовим перший день саміту G20 в Гамбурзі

ВВС США і Південної Кореї провели навчання у відповідь на ракетний запуск КНДР

Активісти Greenpeace встановили в Гамбурзі статую Трампа у вигляді немовляти

США пропонують ввести санкції проти Росії за порушення Договору про РСМД

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
купить электрофурнитуру на price.ua
РЕКЛАМА