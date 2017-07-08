Аваков поінформував посла Італії про абсурдність звинувачень на адресу Марківа

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков обговорив із послом Італії в Україні Давіде Ла Чечіліа затримання італійською владою військовослужбовця першого батальйону оперативного призначення Національної гвардії України ім. Кульчицького Віталія Марківа за підозрою у вбивстві на Донбасі італійського фотожурналіста Андреа Роккеллі в 2014 році.

"На зустрічі з послом Італії предметно пояснив абсурдність звинувачень, пред'явлених під час арешту сержанту Марківу. Ми не залишимо свого солдата", - написав міністр на своїй сторінці в мікроблозі Twitter у п'ятницю.

Крім того, А.Аваков заявив про готовність надати італійському суду всі документи по даній справі.

"Ми стверджуємо, що наш боєць не міг бути причетний до загибелі громадянина Італії, фоторепортера Андреа Роккеллі. Ми готові надати суду всі наявні документи по даній справі і забезпечити участь в засіданні свідків з боку України", - написав міністр на своїй сторінці в Фейсбук.

Як повідомлялося, 30 червня 2017 року в Італії затримали українського військовослужбовця В.Марківа за підозрою у вбивстві А.Роккеллі поблизу м. Слов’янська Донецької області в травні 2014 року. Українець перебуває в італійському м. Павіа.

4 липня відбулося засідання суду у його справі, проте, як повідомив департамент консульської служби МЗС України, суд не розглядав справи по суті і не ухвалював рішення про зміну запобіжного заходу. Цього самого дня працівники Генерального консульства України в Мілані відвідали В.Марківа в закладі тримання.

У свою чергу в Міністерстві внутрішніх справ України повідомили, що українську сторону не пустили до зали на засідання суду в Італії 4 липня. За інформацією МВС, В.Марківу мали призначити нового адвоката, потрібен був деякий час для допуску захисника до справи.

За інформацією ЗМІ, прокуратура м. Павіа розпочала кримінальне провадження стосовно обставин загибелі у 2014 році в зоні АТО італійського та російського журналістів за інформацією французького журналіста. У рамках цього провадження французький журналіст вказав на те, що смерть вищезгаданих журналістів стала наслідком застосування зброї підрозділом Нацгвардії, в якому проходив службу затриманий В.Марків. Крім того, у рамках свідчень французький журналіст надав відеоряд. При цьому, за даними українського слідства, загибель двох журналістів сталася внаслідок артобстрілу з боку російсько-терористичних військ.

У свою чергу заступник генерального прокурора України Євген Єнін заявив, що італійський фотожурналіст А.Роккеллі був убитий, коли перебував на непідконтрольній українській владі на той момент території між позиціями збройних формувань і терористичних угруповань. При цьому він відвідав "сіру зону" без погодження з офіційною владою України. Заступник генпрокурора розповів, що українське слідство не встановило осіб, які могли б бути причетні до загибелі А.Роккеллі. При цьому українська сторона не отримувала від італійських правоохоронців клопотань про міжнародну правову допомогу у справі про вбивство А.Роккеллі. Генеральна прокуратура також не отримувала запитів від італійської сторони на проведення слідчих дій на території України.

Генеральне консульство України в Мілані звернулося до суду м. Павіа з клопотанням про надання інформації про підстави та обставини. МВС України висловлювало занепокоєння щодо затримання та арешту в Італії В.Марківа, який поїхав до Італії під час планової відпустки.

Суд в Італії наступного тижня обере В.Марківу запобіжний захід.