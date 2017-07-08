Події

08:43 08.07.2017

Габріель застеріг США від торгової війни з ЄС

Якщо США почнуть вводити штрафні мита на німецькі та європейські товари, то одразу буде відповідь, заявив глава МЗС Німеччини. Він сподівається переконати Вашингтон в тому, що такі конфлікти нікому не вигідні, передає німецька телерадіокомпанія Deutsche Welle.

Міністр закордонних справ ФРН Зігмар Габріель (Sigmar Gabriel) застеріг Вашингтон від введення торгових бар'єрів для європейських товарів. Відповідну заяву він зробив в інтерв'ю газеті Passauer Neue Presse, опублікованому в суботу, 8 липня.

"Якщо США дійсно оголосять імпорт товарів з Німеччини та Європи загрожуючим їхній нацбезпеці, щоб тим самим обійти міжнародну заборону на штрафні мита, Європа не буде сидіти склавши руки. Ми будемо захищатися", - розповів глава німецького МЗС.

Габріель підкреслив, що в кінцевому підсумку в подібних конфліктах "всі опиняються в програші". Він висловив надію, що йому вдасться переконати в цьому Сполучені Штати.

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