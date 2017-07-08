Події

09:19 08.07.2017

Призначення Уолкера свідчить про посилення участі США у врегулюванні конфлікту на Донбасі

Призначення Державним департаментом США спеціального представника по Україні Курта Уолкера свідчить про те, що Америка підсилює свою участь в питанні врегулювання конфлікту на Донбасі, вважає народний депутат від Опозиційного блоку Сергій Льовочкін.

"Призначення спецпредставника - очевидне збільшення участі США у врегулюванні конфлікту в Україні", - написав С. Льовочкін на своїй сторінці в Twitter. Він також підкреслив, що К.Уолкер - фахівець високого рівня.

Як повідомлялося, державний секретар США Рекс Тіллерсон призначив колишнього посла США в НАТО Курта Уолкера в якості спецпредставника в Україні, який буде координувати зусилля Держдепартаменту щодо врегулювання ситуації на сході України.

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