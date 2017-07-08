У "ДНР" примусово відправили у відпустку всіх працівників Єнакіївського метзаводу

Соціально-економічна ситуація на тимчасово окупованій території Донбасу продовжує погіршуватися, зокрема, зупиняються виробничі процеси на підприємствах вугільної та металургійної промисловості, зростає рівень безробіття, констатує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Не зважаючи на обіцянки "керівництва ДНР" про повне відновлення до кінця червня функціонування Єнакіївського металургійного заводу, з липня всі працівники підприємства (близько 5 тис. осіб) примусово відправлені в двомісячну відпустку", - наводить ГУР один із прикладів на своїй сторінці в Фейсбуці в суботу.

Водночас російське окупаційне командування активізувало агітаційні заходи серед цивільного населення для поповнення з'єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) армійських корпусів (АК) ВС РФ. Противник використовує методи залякування жителів тимчасово окупованих територій "терористичними діями ЗС та інших військових формувань України".