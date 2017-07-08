Онищенко повідомив про надання його матері політичного притулку в Іспанії

Народний депутат Олександр Онищенко, який утік від правоохоронних органів України, стверджує, що його матері Інесі Кадировій Іспанія надала політичний притулок.

"Ну ось і все. По мамі питання зняті. Політичний притулок", - написав він на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук.

Як повідомлялося, О.Онищенка підозрюють в організації схеми з розкрадання коштів під час видобутку і продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ПАТ "Укргазвидобування", внаслідок якої державі було завдано збитків на суму близько 3 млрд грн. У СБУ заявили також про початок досудового слідства щодо О.Онищенка за ознаками державної зради.

За версією слідства мати О.Онищенка є співорганізатором "газової схеми".

І.Кадирову було оголошено в міжнародний розшук за підозрою в скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 Кримінального кодексу України - в інкримінованих статтях йдеться про створення злочинної організації, розтраті майна в особливо великих розмірах і фіктивне підприємництво.

30 березня І.Кадирову затримали в Іспанії за орієнтуванням Інтерполу і Європолу.

19 квітня 2017 року стало відомо, що Генпрокуратура України направила компетентним органам Іспанії документи, необхідні для початку процедури екстрадиції в Україну І. Кадирової.

4 травня 2017 року стало відомо, що Інтерпол відмовився оголошувати в розшук О.Онищенка.