Події

12:34 08.07.2017

Суд заарештував двох чиновників "Укрзалізниці"

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід двом посадовим особам ПАТ "Укрзалізниця", затриманим столичною прокуратурою за корупційний злочин.

Як повідомила прес-секретар прокуратури Надія Максимець на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук, за підсумками майже 10-годинного судового засідання начальнику земельного департаменту "Укрзалізниці" обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з альтернативою у вигляді застави в сумі 3,8 млн грн.

Його спільникові, заступнику юридичного департаменту "Укрзалізниці" обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на такий самий термін з можливістю внесення застави в 3,2 млн грн.

"Крім того, обох підозрюваних відсторонили від посад", - написала Н.Максимець.

Чиновників були затримано 6 липня за підозрою в прийнятті пропозиції від директора комерційного підприємства за сприяння укладанню договору оренди на 9 га землі. Свої послуги вони оцінили у $150 тис.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Онищенко повідомив про надання його матері політичного притулку в Іспанії

 За минулу добу в зоні АТО постраждали 4 військовослужбовців

США пропонують ввести санкції проти Росії за порушення Договору про РСМД

Поліція затримала більше ста учасників акцій протесту в Гамбурзі

Путін і Трамп домовилися щодо спільного каналу для просування врегулювання в Україні на основі мінських угод

ОСТАННЄ

В результаті розпаду протона в кільці колайдера утворилася частка, яка раніше не спостерігалася

У "ДНР" примусово відправили у відпустку всіх працівників Єнакіївського метзаводу

Призначення Уолкера свідчить про посилення участі США у врегулюванні конфлікту на Донбасі

Труханів острів залишиться рекреаційною зоною

Габріель застеріг США від торгової війни з ЄС

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
купить женские джинсы на price.ua
РЕКЛАМА