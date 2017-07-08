Суд заарештував двох чиновників "Укрзалізниці"

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід двом посадовим особам ПАТ "Укрзалізниця", затриманим столичною прокуратурою за корупційний злочин.

Як повідомила прес-секретар прокуратури Надія Максимець на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук, за підсумками майже 10-годинного судового засідання начальнику земельного департаменту "Укрзалізниці" обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з альтернативою у вигляді застави в сумі 3,8 млн грн.

Його спільникові, заступнику юридичного департаменту "Укрзалізниці" обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на такий самий термін з можливістю внесення застави в 3,2 млн грн.

"Крім того, обох підозрюваних відсторонили від посад", - написала Н.Максимець.

Чиновників були затримано 6 липня за підозрою в прийнятті пропозиції від директора комерційного підприємства за сприяння укладанню договору оренди на 9 га землі. Свої послуги вони оцінили у $150 тис.