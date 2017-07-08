Події

14:10 08.07.2017

Одеса готується до навчань "Сі Бриз-2017"

Військово-морські сили Збройних сил України спільно з іноземними партнерами завершують підготовку до українсько-американських навчань "Сі Бриз-2017" (Sea Breeze-2017), проведення яких заплановано на 10-23 червня в північно-західній частині Чорного моря, в Одеській і Миколаївській областях.

Як повідомляє прес-центр командування ВМС, на Західній морській базі ВМС ЗСУ (Одеса) завершився курс лідерства для старшинського (сержантського) складу.

"Протягом п'яти діб українські старшини і сержанти ретельно вивчали курс, цікавилися і задавали багато запитань. Інструктори, у свою чергу, намагалися прищепити їм відповідні навички та надати можливості для самореалізації в ролі лідера та менеджера за стандартами НАТО", - зазначив головний старшина Королівських ВМС Великої Британії Білл Бейлі.

У свою чергу, головний старшина ВМС ЗСУ старший мічман Павло Ручка висловив задоволення від проведеного курсу. "У нас була прекрасна можливість поспілкуватися з сержантами країн-членів НАТО, обмінятися з ними досвідом з управління підрозділом у повсякденній діяльності та під час ведення бойових дій, а також про функціонування рад сержантів, ролі сержантського і старшинського складу в підрозділі і взаємодії сержантів і старшин з офіцерським складом", - розповів він.

"Сі Бриз" (Sea Breeze exercise) - багатонаціональні військові навчання, які проводяться в Україні з 1997 року відповідно до "Меморандуму про порозуміння та співробітництво з питань оборони та військових відносин" між Міністерствами оборони України і США. Співорганізаторами навчань є Україна та США.

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