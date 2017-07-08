Події

14:33 08.07.2017

У Голосіївському районі Києва стався вибух у будинку

Вибух стався в житловому будинку в Голосіївському районі Києва, є дані про двох постраждалих.

"Ситуація в Голосіївському районі: попередньо - вибух побутового газу в житловому будинку. Обрушилося перекриття між поверхами, двох людей госпіталізували з тілесними ушкодженнями", - написала начальник відділу комунікації ГУ Національної поліції України в Києві Оксана Блищик на сторінці в Фейсбуці в суботу.

За її даними, на місці працюють всі рятувальні служби, слідчо-оперативна група та криміналістична лабораторія. Рятувальники проводять евакуацію і розбирають завали.

Раніше про вибух у житловому будинку агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили в прес-службі ГУ ДСНС в Києві, зазначивши, що, за попередніми даними, це сталося в 3-поверховому житловому будинку.

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