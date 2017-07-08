Події

16:16 08.07.2017

Одна жінка померла, шестеро людей дістали травм через вибух у Голосіївському районі Києва - поліція

Одна жінка померла, ще шестеро людей травмовані внаслідок вибуху в житловому будинку в Голосіївському районі Києва, повідомила начальник відділу комунікації ГУ Національної поліції України в Києві Оксана Блищик.

"На жаль, від отриманих тілесних ушкоджень померла жінка, ще шестеро - травмовані", - написала вона на сторінці в Фейсбуці.

О.Блищик також повідомила, що слідчі почали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки).

Наразі на місці вибуху працюють рятувальники. Співробітники поліції надають допомогу місцевим жителям, спілкуються зі свідками і очевидцями.

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