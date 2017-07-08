Поліція розслідує справу про пошкодження майна внаслідок нічного обстрілу магазину в Мукачеві

Невідомі вночі стріляли з гранатомета по магазину в м.Мукачеві (Закарпатська обл.), ніхто не постраждав. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом умисного пошкодження майна.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатській області, о 3.20 суботи в поліцію Мукачева від співробітника приватної фірми надійшла інформація про два постріли.

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що невідомі вистрілили з гранатомета в приміщення магазину на вулиці Томаша Масарика, в результаті чого пошкоджено вітрину і деякий товар, постраждалих немає.

За цим фактом поліція почала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне пошкодження майна шляхом вибуху).