Події

16:17 08.07.2017

Поліція розслідує справу про пошкодження майна внаслідок нічного обстрілу магазину в Мукачеві

Невідомі вночі стріляли з гранатомета по магазину в м.Мукачеві (Закарпатська обл.), ніхто не постраждав. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом умисного пошкодження майна.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатській області, о 3.20 суботи в поліцію Мукачева від співробітника приватної фірми надійшла інформація про два постріли.

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що невідомі вистрілили з гранатомета в приміщення магазину на вулиці Томаша Масарика, в результаті чого пошкоджено вітрину і деякий товар, постраждалих немає.

За цим фактом поліція почала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне пошкодження майна шляхом вибуху).

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