Події

16:28 08.07.2017

Під час забігу з биками в Памплоні знову є постраждалі

Дев'ять осіб отримали травми різного ступеня тяжкості після другого забігу з 12 розлюченими биками під час фієсти в іспанській Памплоні, повідомляє в суботу агентство Associated Press.

За даними агентства, бики пошкодили ноги та руки двом американцям - 22-річному та 35-річному чоловікам. Стан одного з них після втрати крові лікарі охарактеризували як серйозний, іншого - стабільний.

Крім того, ще троє американців, два француза і три іспанці отримали травми в ході забігу.

Напередодні в ході першого забігу безпечні для життя травми отримали двоє американців і один іспанець.

Фієста Сен-Фермін розпочалася 6 липня і триватиме до 14 липня. Вона отримала міжнародну популярність завдяки роману Ернеста Хемінгуея 1926 року "І сходить сонце (Фієста)".

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